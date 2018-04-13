ТАИФ презентовал послу Италии в России проект «Маленькая Италия» и завод по выпуску биопластика

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 13 апреля, Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в России Паскуале Терраччано встретился с генеральным директором ОАО «ТАИФ» Альбертом Шигабутдиновым. На встрече также присутствовали генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов, глава Торгово-экономического отдела Посольства Италии Никколло Фонтана, директор отдела по продвижению торгового обмена Посольства Италии Пьер Паоло Челесте, Почетный консул Италии Джангуидо Бреддо.

Паскуале Терраччано презентовали два проекта, которые могут быть реализованы итальянскими компаниями совместно с ОАО «ТАИФ». Речь шла о планах по строительству завода по производству биоразлагаемого пластика. В настоящее время обсуждаются площадка для размещения предприятия и другие детали проекта.

Второй проект, который смог оценить Паскуале Терраччано, строительство микрорайона «Маленькая Италия». Жилой комплекс должен расположиться недалеко от международного аэропорта «Казань». Он будет включать в себя три жилых дома, школу, офисные здания, гостиницу и торговый центр. В торговом центре будут размещены предложения итальянских компаний. «Маленькая Италия» должна стать якорным проектом по привлечению итальянских инвестиций в Татарстан.

Паскуале Терраччано высоко оценил презентованные проекты, отметив, что это его первый официальный визит за пределами Москвы в качестве посла Италии в России. «Я хотел начать поездку с самого динамично развивающегося субъекта РФ — Татарстана. Я уверен, что в республике есть много возможностей для реализации проектов с итальянскими компаниями», — заявил Паскуале Терраччано на встрече с руководством ОАО «ТАИФ».

По данным таможенного управления по ПФО, товарооборот между Татарстаном и Италией за 2017 год вырос на 23,4% до 323,3 млн долларов. Экспорт из Татарстана достиг объема в 164,6 млн долларов, импорт в республику — 158,6 млн долларов. За период с января по февраль 2018 года товарооборот между Татарстаном и Италией составил около 20,6 млн долларов против 17,2 млн долларов за аналогичный период прошлого года. Основной товарооборот по-прежнему приходится на оборудование и технику, на втором месте находятся пластмассы, каучук и резина.

В 2017 году основными торговыми партнерами Республики Татарстан являлись 154 страны, экспортные операции проводились с 127 странами, импортные — со 115 государствами. Доля экспорта Италии по сравнению с другими странами составила 1,3%, доля импорта — 4,1%.