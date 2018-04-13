В 2017 году больше всех в администрации президента РФ заработал Антон Вайно — 255,8 миллиона рублей

По итогам 2017 года глава Администрации президента РФ Антон Вайно заработал больше всех сотрудников аппарата — 255,8 млн рублей. Соответствующие сведения опубликованы на сайте Кремля.

Отмечается, что Вайно купил два земельных участка площадью 5748 кв. м и 6058 кв. м. за счет продажи дома и земельного участка. В собственности главы АП РФ остались квартира площадью 111,7 кв. м, а также два машино-места.

Далее по размеру дохода идут помощник президента РФ по вопросам местного самоуправления Николай Цуканов (41,2 млн рублей) и секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев (33,5 млн).

Ранее стало известно, что доходы Владимира Путина за 2017 год превысили 18 млн рублей.