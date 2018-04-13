Роскомнадзор: Telegram заблокируют после получения судебного решения

Роскомнадзор ограничит доступ к мессенджеру Telegram только после получения соответствующего решения Таганского суда.

«Ограничение доступа будет осуществляться в рамках действующего законодательства», — передает пресс-служба надзорного ведомства.



Отмечается, что дополнительная информация по данному вопросу будет опубликована на сайте РКН.

Напомним, Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера в России. Кроме того, суд разрешил Роскомнадзору заблокировать Telegram немедленно, не дожидаясь решения апелляции, передает «РИА Новости».

Ранее стало известно, что юристы Telegram планируют обжаловать решение Таганского суда Москвы о его блокировке.

Справка

Спор между ФСБ и Telegram начался после теракта в метро Санкт-Петербурга. Силовики хотели получить доступ к сообщениям с шести телефонных номеров, предположительно связанных с организаторами взрывов. Дуров тогда заявил, что ключ шифрования позволит ФСБ читать сообщения всех пользователей, поэтому его оставят в тайне. 16 октября Мещанский суд Москвы оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей за отказ подчиниться требованиям силовиков, ключ шифрования мессенджер так и не предоставил.

20 марта стало известно, что Роскомнадзор может заблокировать Telegram через 15 дней, если компания откажется предоставить спецслужбам информацию, необходимую для декодирования сообщений пользователей.