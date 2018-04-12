Роскомнадзор попросил суд заблокировать Telegram с 13 апреля
Роскомнадзор попросил Таганский районный суд о немедленной блокировке Telegram в случае удовлетворения иска, рассмотрение которого по существу пройдет завтра, 13 апреля.
На заседании будет вынесено решение об удовлетворении или неудовлетворении иска ведомства. Однако закон позволяет подать апелляцию на решение суда первой инстанции по иску. В этом случае решение не вступит в законную силу до рассмотрения во второй инстанции, сообщает «Медуза».
Представители Telegram на сегодняшнее подготовительное заседание не явились.
Напомним, 6 апреля Роскомнадзор подал иск в суд об ограничении доступа к Telegram.
Справка
Спор между ФСБ и Telegram начался после теракта в метро Санкт-Петербурга. Силовики хотели получить доступ к сообщениям с шести телефонных номеров, предположительно связанных с организаторами взрывов. Дуров тогда заявил, что ключ шифрования позволит ФСБ читать сообщения всех пользователей, поэтому его оставят в тайне. 16 октября Мещанский суд Москвы оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей за отказ подчиниться требованиям силовиков, ключ шифрования мессенджер так и не предоставил.
20 марта стало известно, что Роскомнадзор может заблокировать Telegram через 15 дней, если компания откажется предоставить спецслужбам информацию, необходимую для декодирования сообщений пользователей.
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