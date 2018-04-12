Роскомнадзор попросил суд заблокировать Telegram с 13 апреля

Роскомнадзор попросил Таганский районный суд о немедленной блокировке Telegram в случае удовлетворения иска, рассмотрение которого по существу пройдет завтра, 13 апреля.

На заседании будет вынесено решение об удовлетворении или неудовлетворении иска ведомства. Однако закон позволяет подать апелляцию на решение суда первой инстанции по иску. В этом случае решение не вступит в законную силу до рассмотрения во второй инстанции, сообщает «Медуза».

Представители Telegram на сегодняшнее подготовительное заседание не явились.

Напомним, 6 апреля Роскомнадзор подал иск в суд об ограничении доступа к Telegram.

