В Таганском суде стартовал процесс по иску Роскомнадзора о блокировке Telegram
В Таганском районном суде Москвы стартовал процесс по иску Роскомнадзора о блокировке Telegram. Представители Роскомнадзора — Куликов и Смелянская. Представитель ФСБ — Костина, сообщает «Медиазона».
Как и предполагалось, на суд не пришли представители и адвокаты компании. Ранее стало известно, что Павел Дуров запретил им являться, чтобы «не легитимизировать откровенный фарс своим присутствием».
Утром также стало известно, что адвокат Дмитрий Динзе направил ходатайство в суд с просьбой отложить заседание. В документе говорится, что это необходимо для исполнения требований процессуального кодекса. На начавшемся заседании судья заявила, что это «злоупотребление правом» и отклонила ходатайство.
Роскомнадзор, в свою очередь, попросил суд о немедленной блокировке Telegram в случае удовлетворения иска.
Справка
Спор между ФСБ и Telegram начался после теракта в метро Санкт-Петербурга. Силовики хотели получить доступ к сообщениям с шести телефонных номеров, предположительно связанных с организаторами взрывов. Дуров тогда заявил, что ключ шифрования позволит ФСБ читать сообщения всех пользователей, поэтому его оставят в тайне. 16 октября Мещанский суд Москвы оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей за отказ подчиниться требованиям силовиков, ключ шифрования мессенджер так и не предоставил.
20 марта стало известно, что Роскомнадзор может заблокировать Telegram через 15 дней, если компания откажется предоставить спецслужбам информацию, необходимую для декодирования сообщений пользователей. 6 апреля Роскомнадзор подал иск в суд об ограничении доступа к Telegram.
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