В Таганском суде стартовал процесс по иску Роскомнадзора о блокировке Telegram

В Таганском районном суде Москвы стартовал процесс по иску Роскомнадзора о блокировке Telegram. Представители Роскомнадзора — Куликов и Смелянская. Представитель ФСБ — Костина, сообщает «Медиазона».

Как и предполагалось, на суд не пришли представители и адвокаты компании. Ранее стало известно, что Павел Дуров запретил им являться, чтобы «не легитимизировать откровенный фарс своим присутствием».

Утром также стало известно, что адвокат Дмитрий Динзе направил ходатайство в суд с просьбой отложить заседание. В документе говорится, что это необходимо для исполнения требований процессуального кодекса. На начавшемся заседании судья заявила, что это «злоупотребление правом» и отклонила ходатайство.

Роскомнадзор, в свою очередь, попросил суд о немедленной блокировке Telegram в случае удовлетворения иска.