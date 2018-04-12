Дуров поручил адвокатам Telegram игнорировать суды с Роскомнадзором

Павел Дуров запретил своим адвокатам участвовать в судебном процессе по иску Роскомнадзора к Telegram.

Такие меры приняты, чтобы «не легитимизировать откровенный фарс своим присутствием», заявил адвокат компании Павел Чиков в своем telegram-канале.

Сегодня, 12 апреля, представители Telegram также не явились на подготовительное заседание.

Напомним, Роскомнадзор попросил Таганский районный суд о немедленной блокировке Telegram в случае удовлетворения иска, то есть мессенджер могут заблокировать завтра, 13 апреля.

Справка

Спор между ФСБ и Telegram начался после теракта в метро Санкт-Петербурга. Силовики хотели получить доступ к сообщениям с шести телефонных номеров, предположительно связанных с организаторами взрывов. Дуров тогда заявил, что ключ шифрования позволит ФСБ читать сообщения всех пользователей, поэтому его оставят в тайне. 16 октября Мещанский суд Москвы оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей за отказ подчиниться требованиям силовиков, ключ шифрования мессенджер так и не предоставил.

20 марта стало известно, что Роскомнадзор может заблокировать Telegram через 15 дней, если компания откажется предоставить спецслужбам информацию, необходимую для декодирования сообщений пользователей. 6 апреля Роскомнадзор подал иск в суд об ограничении доступа к Telegram.