Telegram попросил отложить судебное заседание

Представитель Telegram, адвокат Дмитрий Динзе, направил ходатайство в суд с просьбой отложить заседание по иску Роскомнадзора к мессенджеру.

«Просим суд обеспечить фактическое исполнение требований процессуального кодекса и обеспечить реализацию всех процессуальных прав, предоставленных в данном случае законом компании Telegram как ответчику. Отложить судебное заседание на разумный срок и устранить все вышеуказанные процессуальные нарушения», — говорится в ходатайстве, которое опубликовал на своем канале в мессенджере правозащитник Павел Чиков.

Напомним, основатель компании Павел Дуров запретил своим адвокатам участвовать в судебном процессе. Ну а Роскомнадзор попросил суд о блокировке приложения уже сегодня, 13 апреля.