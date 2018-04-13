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Telegram попросил отложить судебное заседание

09:28, 13.04.2018
Telegram попросил отложить судебное заседание
Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

Представитель Telegram, адвокат Дмитрий Динзе, направил ходатайство в суд с просьбой отложить заседание по иску Роскомнадзора к мессенджеру.

«Просим суд обеспечить фактическое исполнение требований процессуального кодекса и обеспечить реализацию всех процессуальных прав, предоставленных в данном случае законом компании Telegram как ответчику. Отложить судебное заседание на разумный срок и устранить все вышеуказанные процессуальные нарушения», — говорится в ходатайстве, которое опубликовал на своем канале в мессенджере правозащитник Павел Чиков.

Напомним, основатель компании Павел Дуров запретил своим адвокатам участвовать в судебном процессе. Ну а Роскомнадзор попросил суд о блокировке приложения уже сегодня, 13 апреля.

Справка

Спор между ФСБ и Telegram начался после теракта в метро Санкт-Петербурга. Силовики хотели получить доступ к сообщениям с шести телефонных номеров, предположительно связанных с организаторами взрывов. Дуров тогда заявил, что ключ шифрования позволит ФСБ читать сообщения всех пользователей, поэтому его оставят в тайне. 16 октября Мещанский суд Москвы оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей за отказ подчиниться требованиям силовиков, ключ шифрования мессенджер так и не предоставил.

20 марта стало известно, что Роскомнадзор может заблокировать Telegram через 15 дней, если компания откажется предоставить спецслужбам информацию, необходимую для декодирования сообщений пользователей. 6 апреля Роскомнадзор подал иск в суд об ограничении доступа к Telegram.

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