В России предложили создать министерство лесного хозяйства

Торгово-промышленная палата России предлагает создать в стране министерство лесного хозяйства. На него хотят возложить функции по координации и регулированию промышленности и других сфер деятельности, связанных с лесами.

«Анализ мирового опыта показывает, что успех имеется в тех странах, где есть соответствующий единый государственный орган, отвечающий за ведение и регулирование лесохозяйственной и лесопромышленной деятельности»,— цитирует «РИА Новости» письмо главы ТПП Сергея Катырина на имя президента России Владимира Путина.

Отмечается, что меньше трети лесов сейчас находятся в аренде. Остальные территории лишены ухода и контроля. Предполагается, что создание такого органа позволит сформировать и реализовать единую лесную политику и обеспечит уже через 5—7 лет годовой объем ВВП отрасли около $60 млрд.

Напомним, Минприроды Удмуртии планирует закупить пять беспилотников для контроля за вырубкой лесов.