Арест главы Циолковского продлили на два месяца

Арест главы администрации закрытого автономного территориального образования Циолковский в Амурской области Николая Кохно продлен на два месяца, до 16 июня, сообщает ТАСС.

В ноябре Кохно был задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере, в отношении него было возбуждено уголовное дело. Преступление было выявлено во время проведенных сотрудниками УФСБ России по Амурской области оперативно-розыскных мероприятий.

В январе главе наукограда вновь продлили арест по ходатайству регионального Следственного комитета.