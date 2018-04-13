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Арест главы Циолковского продлили на два месяца

07:29, 13.04.2018
Арест главы Циолковского продлили на два месяца
Фото: realnoevremya.ru

Арест главы администрации закрытого автономного территориального образования Циолковский в Амурской области Николая Кохно продлен на два месяца, до 16 июня, сообщает ТАСС.

В ноябре Кохно был задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере, в отношении него было возбуждено уголовное дело. Преступление было выявлено во время проведенных сотрудниками УФСБ России по Амурской области оперативно-розыскных мероприятий.

В январе главе наукограда вновь продлили арест по ходатайству регионального Следственного комитета.

Происшествия
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