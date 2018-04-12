СМИ сообщили о восьми потенциальных целях США в Сирии

Целями США в случае положительного решения о ракетном ударе по Сирии будут восемь объектов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на американский телеканал CNBC.

Среди целей фигурируют два сирийских аэродрома, один исследовательский центр и фабрика, якобы производящая химоружие. Их местоположение не указывается.

Источник телеканала также сообщил, что сирийское командование перераспределяет самолеты ВВС Сирии по аэродромам, где базируются ВКС РФ, рассчитывая на то, что США не станут наносить удары по российским объектам.

Накануне президент США Дональд Трамп в своем аккаунте Twitter объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии и призвал Москву приготовиться «сбивать ракеты, потому что они полетят». Сегодня американский лидер заявил, что ракетный удар США по Сирии может произойти как в ближайшее время, так и нет.