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СМИ сообщили о восьми потенциальных целях США в Сирии

23:29, 12.04.2018 1
СМИ сообщили о восьми потенциальных целях США в Сирии
Фото: pixabay.com

Целями США в случае положительного решения о ракетном ударе по Сирии будут восемь объектов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на американский телеканал CNBC.

Среди целей фигурируют два сирийских аэродрома, один исследовательский центр и фабрика, якобы производящая химоружие. Их местоположение не указывается.

Источник телеканала также сообщил, что сирийское командование перераспределяет самолеты ВВС Сирии по аэродромам, где базируются ВКС РФ, рассчитывая на то, что США не станут наносить удары по российским объектам.

Накануне президент США Дональд Трамп в своем аккаунте Twitter объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии и призвал Москву приготовиться «сбивать ракеты, потому что они полетят». Сегодня американский лидер заявил, что ракетный удар США по Сирии может произойти как в ближайшее время, так и нет.

Происшествия
комментарии 1

комментарии

  • Egor Sokolov 13 апр
    Самое скверное в этой ситуации что создан крайне опасный прецендент когда Кремль и Вашингтон будут просто обязаны воевать...Ну если в этот раз вдруг и обойдётся,то такая ситуация будет повторятся с завидной регулярностью.Представим себе что Трамп пальнул для порядка куда-то в пустыню и с чувством выполненого долга собрался уплывать обратно...УПС!!! Появляется новое "кино леденящее кровь"!!! Я думаю что упыри-белокасочники таких фильмов наснимали уже с запасом!!! Можно даже на баллоне по-русски написать "Новичок".Из "упырей-белокасочников" режиссёры конечно как из дерьма котлета...но тут как в рекламе...чем глупей,тем лучше....А потом вся эта "белокасочная компания" и вообще может выдти из под какого-либо контроля..
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