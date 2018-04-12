В результате аварии в Подмосковье погиб один человек, более 15 детей пострадали

В результате столкновения автобуса и легкового автомобиля на трассе А-107 пострадали 15 детей. Водитель легковушки погиб на месте.

«Пострадали, по предварительным данным, более пятнадцати детей», — передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.



По информации telegram-канала Life shot, один ребенок находится в тяжелом состоянии. Раненых отправляют в ЦРБ Пушкина.

Ранее СМИ сообщили, что автобус с 40 детьми столкнулся с легковой машиной на трассе А-107 в Подмосковье. Причины ДТП выясняются.

