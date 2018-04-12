В Подмосковье автобус с 40 детьми столкнулся с легковушкой

Автобус с 40 детьми столкнулся с легковой машиной на дороге А-107 в Подмосковье. Причины аварии выясняются.



«На 1-м километре автодороги А-107 (Малое бетонное кольцо) произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля ВАЗ-2109. В автобусе, предположительно, находилось порядка 40 детей. Количество пострадавших уточняется», — цитирует «РИА Новости» представителя ГУ МВД по Московской области.

На месте ДТП работают сотрудники полиции.

При лобовом столкновении автобус перевернулся, а в легковом автомобиле есть погибшие, сообщает telegram-канал Life shot со ссылкой на очевидцев.