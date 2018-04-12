Сайт ОЗХО «упал» после публикации заключения об отравлении Скрипалей
Сайт Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) «упал» после публикации заключения об отравлении Скрипалей.
Об этом сообщает telegram-канал Life Shot.
Ранее ОЗХО подтвердила, что при покушении на убийство экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии использовался газ «Новичок».
Справка
5 марта в Великобритании отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. После чего они находились в коме. Юлия Скрипаль пришла в себя 29 марта.
Позже Великобритания официально обвинила Россию в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В связи с этим из Британии выслали российских дипломатов. В солидарность с Лондоном были высланы представители России и из других стран. В ответ на это Москва приняла зеркальные меры.
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