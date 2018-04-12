В Нижегородской области заменят около 1000 лифтов за 2 миллиарда рублей

В Нижегородской области в 2018 году будет заменено около 1000 лифтов. Об этом рассказал и.о. руководителя регионального Фонда капитального ремонта МКД Геннадий Дурдаев.

Он рассказал, что новые лифты будут установлены в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Сарове, Заволжье, Кстове, Выксе, Городце, в Павлове и Бору.

«На сегодняшний день завершены работы по замене 131 лифта, в работе находятся 510 лифтов, конкурсы по остальным пройдут в мае-июне. Общая сумма финансирования программы замены лифтового оборудования в 2018 году составит около 2 миллиардов рублей», — приводит слова Дурдаева пресс-служба правительства Нижегородской области.



Отметим, что Нижегородская область входит в число регионов ПФО с самыми высокими ценами на вторичном рынке жилья.