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Наиболее высокие цены на «вторичку» в ПФО показали Казань, Нижний Новгород и Самара

18:13, 11.04.2018 1
Наиболее высокие цены на «вторичку» в ПФО показали Казань, Нижний Новгород и Самара
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Исследование показало, что самые высокие цены на вторичном рынке жилья среди регионов ПФО — в Татарстане, Нижегородской и Самарской областях.

В Татарстане 1 кв. м «вторички» оценивается в 54 822 рубля, сообщили «Реальному времени» в Domofond.ru.

В Нижегородской области этот показатель достиг 51 421 рубля, в Самарской — 49 459 рублей.

При этом Татарстан стал также лидером по росту цен на вторичное жилье. В республике средняя цена «квадрата» за I квартал 2018 года выросла на 2,4% по сравнению с IV кварталом 2017-го.

Среди регионов ПФО цены на «вторичку» активно росли также в Пермском крае и Башкирии: 2,1% и 2% соответственно.

Ранее сервис приводил статистику, в каких регионах вторичное жилье стоит дороже первичного.

Ниже приводится таблица по регионам ПФО:

Регион

Цена в IV квартале 2017 г., руб./кв. м

Цена в I квартале 2018 г., руб./кв. м

Процент

Татарстан

53 560

54 822

2,4%

Пермский край

43 042

43 952

2,1%

Башкортостан

47 298

48 222

2,0%

Пензенская область

42 762

43 475

1,7%

Оренбургская область

41 702

42 353

1,6%

Мордовия

43 828

44 377

1,3%

Марий Эл

36 894

37 321

1,2%

Саратовская область

37 691

38 106

1,1%

Удмуртия

44 392

44 871

1,1%

Чувашия

43 293

43 705

1,0%

Кировская область

41 640

42 011

0,9%

Нижегородская область

50 987

51 421

0,9%

Ульяновская область

38 009

38 320

0,8%

Самарская область

49 225

49 459

0,5%

АналитикаНедвижимость БашкортостанКировская областьУдмуртияТатарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17 апр
    Не очень корректно считать по Авито цены....... Там,как правило,цены задраны на вторичном рынке...... Надо считать по первичному жилью
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