Наиболее высокие цены на «вторичку» в ПФО показали Казань, Нижний Новгород и Самара
Исследование показало, что самые высокие цены на вторичном рынке жилья среди регионов ПФО — в Татарстане, Нижегородской и Самарской областях.
В Татарстане 1 кв. м «вторички» оценивается в 54 822 рубля, сообщили «Реальному времени» в Domofond.ru.
В Нижегородской области этот показатель достиг 51 421 рубля, в Самарской — 49 459 рублей.
При этом Татарстан стал также лидером по росту цен на вторичное жилье. В республике средняя цена «квадрата» за I квартал 2018 года выросла на 2,4% по сравнению с IV кварталом 2017-го.
Среди регионов ПФО цены на «вторичку» активно росли также в Пермском крае и Башкирии: 2,1% и 2% соответственно.
Ранее сервис приводил статистику, в каких регионах вторичное жилье стоит дороже первичного.
Ниже приводится таблица по регионам ПФО:
|
Регион
|
Цена в IV квартале 2017 г., руб./кв. м
|
Цена в I квартале 2018 г., руб./кв. м
|Процент
|
Татарстан
|
53 560
|
54 822
2,4%
|
Пермский край
|
43 042
|
43 952
2,1%
|
Башкортостан
|
47 298
|
48 222
2,0%
|
Пензенская область
|
42 762
|
43 475
1,7%
|
Оренбургская область
|
41 702
|
42 353
1,6%
|
Мордовия
|
43 828
|
44 377
1,3%
|
Марий Эл
|
36 894
|
37 321
1,2%
|
Саратовская область
|
37 691
|
38 106
1,1%
|
Удмуртия
|
44 392
|
44 871
1,1%
|
Чувашия
|
43 293
|
43 705
1,0%
|
Кировская область
|
41 640
|
42 011
0,9%
|
Нижегородская область
|
50 987
|
51 421
0,9%
|
Ульяновская область
|
38 009
|
38 320
0,8%
|
Самарская область
|
49 225
|
49 459
0,5%
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