Наиболее высокие цены на «вторичку» в ПФО показали Казань, Нижний Новгород и Самара

Исследование показало, что самые высокие цены на вторичном рынке жилья среди регионов ПФО — в Татарстане, Нижегородской и Самарской областях.

В Татарстане 1 кв. м «вторички» оценивается в 54 822 рубля, сообщили «Реальному времени» в Domofond.ru.

В Нижегородской области этот показатель достиг 51 421 рубля, в Самарской — 49 459 рублей.

При этом Татарстан стал также лидером по росту цен на вторичное жилье. В республике средняя цена «квадрата» за I квартал 2018 года выросла на 2,4% по сравнению с IV кварталом 2017-го.

Среди регионов ПФО цены на «вторичку» активно росли также в Пермском крае и Башкирии: 2,1% и 2% соответственно.

Ранее сервис приводил статистику, в каких регионах вторичное жилье стоит дороже первичного.

Ниже приводится таблица по регионам ПФО: