В Казани перед ЧМ-2018 ограничат движение возле Центрального стадиона

В Казани в мае будет ограничено движение в районе проезда на площадь перед Центральным стадионом с улицы Ташаяк, Кремлевской набережной и площади Тысячелетия. Об этом сказано в сборнике документов и правовых актов Казани.

Ограничение на движение автотранспорта будет действовать с 10 утра 5 мая до 8 часов вечера 6 мая и с 10 утра 17 мая до 8 часов вечера 19 мая. Оно связано с проведением на Ярмарочной площади у Центрального стадиона передвижной выставки, посвященной предстоящему ЧМ по футболу.

Отметим, что в Казани к чемпионату мира по футболу приурочено проведение двух фестивалей — «Все флаги в гости едут к нам» и «Цветущий Татарстан». На их организацию потратят около 13,5 млн рублей.