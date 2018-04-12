В Казани на организацию двух фестивалей к ЧМ-2018 потратят около 13,5 млн рублей

Министерство культуры Республики Татарстан разместило тендер на оказание услуг по организации двух фестивалей в Казани, приуроченных к чемпионату мира по футболу 2018 года. Для этого из бюджета Республики Татарстан выделят 13,42 млн рублей.

Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, исполнителю предстоит обеспечить проведение фестивалей «Все флаги в гости едут к нам» и «Цветущий Татарстан».

В рамках мероприятий планируется выступление Московского государственного академического театра танца «Гжель», Государственного оркестра народных инструментов Республики Татарстан, звезд татарской эстрады, в числе которых Салават Фатхетдинов, Айдар Галимов, Фирдус Тямаев, Гузель Уразова, Ришат Тухватуллин и других артистов.



Организатор фестиваля также будет отвечать за размещение и передвижение артистов по Казани. Выступления артистов пройдут с 15 июня по 8 июля.

Период подачи заявок на участие в конкурсе — с 10 по 26 апреля. Проведение аукциона намечено на 3 мая.



Ранее стало известно, что на цветочное оформление Казани в 2018 году выделили 153 млн рублей из бюджета Татарстана. Часть суммы пойдет на создание объемных композиций из растений к ЧМ-2018.