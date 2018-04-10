На цветочное оформление Казани в 2018 году выделили 153 млн рублей

МКУ «Дирекция по конкурентной политике и закупкам Казани» разместило тендер на цветочное оформление города Казани в 2018 году. Для этого из бюджета Республики Татарстан будет выделено 153, 6 млн рублей.

Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, подрядчику необходимо осуществить высадку цветов и осуществлять последующий уход за ними. Кроме того, предполагается создание нескольких объемных композиций из растений — «FIFA 2018» (мяч, бутса), «Свисток», «Аисты», а также фигуры мяча и двух футболистов на пересечении улиц Чистопольской и Декабристов.



Исполнитель должен ежедневно следить за состоянием растений с момента заключения контракта и до 31 октября 2018 года.

Период подачи заявок на участие в конкурсе — с 10 по 26 апреля. Проведение аукциона намечено на 3 мая.

Напомним, что в 2017 году в Казани было высажено 56 тыс. кв. м цветников и развешено 10,5 тыс. вазонов и кашпо.