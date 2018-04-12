Рекрутинговый сервис назвал программистов самыми высокооплачиваемыми специалистами
Российский рекрутинговый сервис HeadHunter представил рейтинг самых высокооплачиваемых специалистов в России по данным на I квартал 2018 года, его возглавили программисты.
- Первое место заняли программисты, средний ежемесячный доход которых в Москве 100—110 тыс. рублей, 80—100 тыс. рублей (в Санкт-Петербурге) и 60—70 тыс. рублей (в регионах)
- Далее менеджеры по развитию бизнеса — 70—80 тыс. рублей (в Москве и Петербурге) и 60—70 тыс. рублей (в регионах)
- Системные администраторы и внутренние аудиторы — 100—110 тыс. рублей (в Москве), 80—100 тыс. рублей (в Петербурге) и 40—50 тыс. рублей (в регионах)
- Агенты по недвижимости, инженеры на производстве, специалисты по маркетингу и рекламе, экономисты и юристы — 70—80 тыс. рублей (в Москве), 60—70 тыс. рублей (в Петербурге) и 40—50 тыс. рублей (в регионах).
Самыми низкооплачиваемыми признали уборщиков (20—30 тыс. рублей), официантов, рабочих кухни, грузчиков, кладовщиков и продавцов (до 40 тыс. рублей), сообщает «РИА Новости».
Напомним, ранее стало известно, что средняя зарплата в Уфе составляет 32,2 тыс. рублей.АналитикаБизнес
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