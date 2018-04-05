Avito: средняя зарплата в Уфе составила 32,2 тысячи рублей

Исследование Avito показало, что средняя зарплата в Уфе составляет 32,2 тысячи рублей. В рейтинге крупнейших городов РФ по размеру средней зарплаты столица Башкирии расположилась на 11-м месте.

Среди регионов ПФО наиболее высокие зарплаты в Нижнем Новгороде. Там средний показатель достиг планки в 34 тысячи рублей, следует из материалов Avito. Столица Поволжья находится на шестой строчке рейтинга.

Восьмое место досталось Казани, где за месяц можно заработать в среднем 33,7 тысячи рублей.

Также в десятку вошла Самара с показателем — 33,2 тысячи рублей. На 14-й строчке расположилась Пермь, средняя зарплата в которой достигает лишь 29,8 тысячи рублей.

Исследование сервиса Avito основывается только на объявлениях со стороны работодателей и соискателей.

Ранее власти Башкирии спрогнозировали рост зарплаты в республике — на 3,8% в год. Премьер-министр республики Рустэм Марданов подчеркнул, что количество жителей с доходами ниже прожиточного минимума будет «планомерно снижаться».