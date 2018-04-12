Власти Кировской области выделили на проект по поддержке местных инициатив 230 миллионов рублей

Власти Кировской области решили продлить проект по поддержке местных инициатив на 2019 год. В этом году на него выделено 230 млн рублей.

Эти деньги пойдут на реализацию 360 заявок, сообщает пресс-служба правительства области.

Губернатор области Игорь Васильев отметил, что эффективность проекта не вызывает сомнений.

«Мы должны создавать комфортную современную среду для жизни, опираясь на мнение кировчан», — заявил глава региона.

Министр социального развития Кировской области Ольга Шулятьева сообщила, что в прошлом году на 223,9 млн рублей из областного бюджета удалось реализовать 315 инициатив граждан. В скором времени планируется завершить еще 15 проектов. По данным властей, около 30% всех проектов связаны с ремонтом дорог. Еще около 20% заявок относятся к благоустройству территорий.

Напомним, что бюджет Кировской области вырос на 1,2 млрд рублей. В 2019 году бюджет вырастет на 728,7 млн рублей. В 2020 году он также увеличится на 281,2 млн рублей.