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Татарстан стал лидером ПФО по выводу денег за рубеж

07:56, 12.04.2018
Татарстан стал лидером ПФО по выводу денег за рубеж
Фото: pexels.com

Татарстан по итогам 2017 года вырвался на первое место в Приволжском федеральном округе по сумме переводов денег за рубеж. Отсюда физические лица отправили за границу 271 млн долларов. Годом ранее показатель составлял всего 162 млн долларов. Второе место у Самарской области ($233 млн), третье — у Нижегородской ($200 млн).

А вот по показателю переводов денег в Россию Татарстан находится лишь на третьем месте. Поток снизился более чем на треть, с 74 до 48 млн долларов. Республику опережают ранее упомянутые Самарская ($140 млн) и Нижегородская ($112 млн) области.

Подробнее об итогах года в сфере трансграничных переводов читайте в материале «Реального времени».

АналитикаЭкономикаФинансы Татарстан
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