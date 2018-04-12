Татарстан стал лидером ПФО по выводу денег за рубеж

Татарстан по итогам 2017 года вырвался на первое место в Приволжском федеральном округе по сумме переводов денег за рубеж. Отсюда физические лица отправили за границу 271 млн долларов. Годом ранее показатель составлял всего 162 млн долларов. Второе место у Самарской области ($233 млн), третье — у Нижегородской ($200 млн).

А вот по показателю переводов денег в Россию Татарстан находится лишь на третьем месте. Поток снизился более чем на треть, с 74 до 48 млн долларов. Республику опережают ранее упомянутые Самарская ($140 млн) и Нижегородская ($112 млн) области.

Подробнее об итогах года в сфере трансграничных переводов читайте в материале «Реального времени».