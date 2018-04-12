Белый дом: решение об ударе по Сирии пока не принято

Окончательного решения по Сирии президент США Дональд Трамп пока не принял и продолжает рассматривать различные варианты ответа на предполагаемую химическую атаку на город Думу. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, пишет ТАСС.

«У нас есть несколько вариантов. Все эти варианты все еще рассматриваются, окончательного решения принято не было», — заявила она, подчеркнув, что Трамп возлагает ответственность за вероятную химическую атаку на Сирию и Россию

Накануне президент США Дональд Трамп в своем аккаунте Twitter объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии и призвал Москву приготовиться «сбивать ракеты, потому что они полетят». В США также подняли в воздух E-4B Nightwatch, известный как самолет «Судного дня».