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Ильхам Алиев победил на выборах президента Азербайджана

00:51, 12.04.2018 2
Ильхам Алиев победил на выборах президента Азербайджана
Фото: kremlin.ru

Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев победил на внеочередных президентских выборах в стране. Он набрал 86,09% голосов по итогам обработки порядка 67% бюллетеней, сообщил глава Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов.

Как передает APA, Алиев в своем телевизионном обращении заявил, что народ Азербайджана проголосовал за стабильность, безопасность и развитие.

Напомним, что изначально очередные президентские выборы в Азербайджане должны были состояться в октябре 2018 года.

ОбществоВласть
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 12 апр
    Yaqs,i h'eberler, qotliybis! Мэнге Тау
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    Анонимно 12 апр
    Кушылам. Котлыйбыз!
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