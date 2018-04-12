Ильхам Алиев победил на выборах президента Азербайджана

Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев победил на внеочередных президентских выборах в стране. Он набрал 86,09% голосов по итогам обработки порядка 67% бюллетеней, сообщил глава Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов.

Как передает APA, Алиев в своем телевизионном обращении заявил, что народ Азербайджана проголосовал за стабильность, безопасность и развитие.

Напомним, что изначально очередные президентские выборы в Азербайджане должны были состояться в октябре 2018 года.