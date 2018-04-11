Путин призвал премьер-министра Израиля воздержаться от дестабилизации ситуации в Сирии

Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подчеркнул принципиальную важность соблюдения суверенитета Сирии, а также призвал воздерживаться от дестабилизации ситуации в Сирии.

«Обсуждена сирийская проблематика, в том числе в связи с недавними ракетными ударами ВВС Израиля по расположенному в провинции Хомс аэродрому Тифор. Владимир Путин подчеркнул принципиальную важность соблюдения суверенитета Сирии, призвал воздерживаться от любых действий, еще больше дестабилизирующих ситуацию в этой стране и представляющих угрозу ее безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

9 апреля сирийская военная авиабаза на востоке провинции Хомс подверглась ракетному удару. В Минобороны РФ позже заявили, что удары по сирийскому аэродрому нанесли ВВС Израиля.