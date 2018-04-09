Минобороны РФ: удары по сирийскому аэродрому нанесли ВВС Израиля

В Минобороны РФ заявили, что удары по аэродрому Тифор в Сирии были нанесены двумя самолетами F-15 ВВС Израиля.

Удар был нанесен восемью управляемыми ракетами с территории Ливана, без захода в воздушное пространство САР. Подразделения ПВО Сирии уничтожили пять управляемых ракет, запущенных израильскими самолетами, сообщает «РИА Новости».

В оборонном ведомстве заверили, что среди российских советников в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее стало известно, что сирийская военная авиабаза на востоке провинции Хомс подверглась ракетному удару. По неподтвержденным данным, в результате атаки есть жертвы.