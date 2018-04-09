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СМИ: сирийская военная авиабаза подверглась ракетному удару

05:46, 09.04.2018
СМИ: сирийская военная авиабаза подверглась ракетному удару
Фото: pixabay.com

Сирийская военная авиабаза на востоке провинции Хомс подверглась ракетному удару. По неподтвержденным данным, в результате атаки есть жертвы.

«Авиабаза Т-4 атакована несколькими ракетами, не исключено, что это агрессия США, а сирийские ПВО открыли по ракетам ответный огонь», — цитирует сообщение агентства SANA «РИА Новости».

Ранее появилась информация о применении правительственными силами Сирии химического оружия в городе Дума. Однако начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко опроверг эту информацию.

Происшествия
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