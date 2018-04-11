Доходы зампреда правления банка «Хлынов» выросли на 30%, до 6,3 миллиона рублей
Доходы зампредправления банка «Хлынов» и депутата кировской Гордумы Владимира Репнякова в 2017 году составили 6,3 млн рублей. По сравнению с 2016 годом он заработал на 29,3% больше.
Также выросли и доходы его супруги. Согласно декларации, опубликованной на сайте Гордумы Кирова, жена депутата заработала в 2017-м 1,1 млн рублей против 488 тысяч рублей годом ранее.
В собственности Репнякова находится квартира площадью 75 кв. м и половина квартиры в 127,3 кв. м. Также депутат владеет гаражом и машино-местом. Кроме того, кировский банкир задекларировал Nissan Murano и автоприцеп.
В собственности супруги Репнякова числятся вторая половина квартиры в 127,3 кв. м, жилой дом (304,9 кв. м) и земельный участок (2297 кв. м). Также она владеет нежилым помещением площадью 33,5 кв. м и автомобилем Kia Soul.
Напомним, что самым успешным за 2017 год депутатом кировской Гордумы стал Михаил Шихов, заработавший 31,6 млн рублей. При этом два народных избранника не задекларировали вообще никаких доходов.
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