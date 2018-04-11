Два депутата кировской Гордумы не заработали ничего в 2017 году

По итогам 2017 года два депутата Гордумы Кирова не заработали ничего. По крайней мере, так указано в их отчетности о доходах.

В графе доходы за 2017 год депутаты Сергей Дроздовский и Сергей Рудковский не указали никаких цифр. Также ничего не заработали их супруги, следует из деклараций, опубликованных на портале Городской думы Кирова.

Дроздовский является начальником отдела продаж ООО «Промлесмаш». Он задекларировал жилой дом на 154,2 кв. м и автомобиль Toyota RAV 4.

Исполнительный директор ООО ЧОП «Легион» Рудковский владеет квартирой в 32,6 кв. м. Также в собственности депутата 9 земельных участков общей площадью 22,7 тысячи кв. м.

Жена депутата владеет квартирой в 50,7 кв. м, также квартира площадью 33 кв. м записана на одного из троих детей Рудковского.

При этом в пользовании самого депутата находится квартира на 47,9 кв. м. Его жена и двое детей пользуются квартирой площадью 73,9 кв. м. В пользовании третьего ребенка находится еще одна квартира (30 кв. м).

Напомним, что доход главы Кирова Елены Ковалевой составил 4,7 млн рублей. Самый богатый депутат Гордумы Михаил Шихов заработал 31,6 млн рублей.