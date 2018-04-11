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Самым успешным депутатом Гордумы Кирова стал Михаил Шихов с доходом в 31,6 миллиона рублей

13:34, 11.04.2018
Самым успешным депутатом Гордумы Кирова стал Михаил Шихов с доходом в 31,6 миллиона рублей
Фото: duma.mo-kirov.ru

Наибольший доход за 2017 год среди депутатов Гордумы Кирова показал директор по развитию ООО «САХ» Михаил Шихов. За год он заработал 31,6 млн рублей.

Согласно декларации, опубликованной на сайте Гордумы, в собственности депутата находится 121 земельный участок общей площадью 209 566 кв. м. Также Шихов владеет тремя жилыми домами (общая площадь более 640 кв. м), двумя квартирами (более 100 кв. м) и четырьмя нежилыми помещениями (около 665 кв. м).

Автомобилей, зарегистрированных на депутата, нет. Его супруга и двое детей не имеют собственности или дохода.

Напомним, что доходы главы Кирова Елены Ковалевой составили 4,7 млн рублей. Зампред Гордумы Александр Востриков заработал 1,9 млн рублей.

ОбществоВласть Кировская область
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