Самым успешным депутатом Гордумы Кирова стал Михаил Шихов с доходом в 31,6 миллиона рублей

Наибольший доход за 2017 год среди депутатов Гордумы Кирова показал директор по развитию ООО «САХ» Михаил Шихов. За год он заработал 31,6 млн рублей.

Согласно декларации, опубликованной на сайте Гордумы, в собственности депутата находится 121 земельный участок общей площадью 209 566 кв. м. Также Шихов владеет тремя жилыми домами (общая площадь более 640 кв. м), двумя квартирами (более 100 кв. м) и четырьмя нежилыми помещениями (около 665 кв. м).

Автомобилей, зарегистрированных на депутата, нет. Его супруга и двое детей не имеют собственности или дохода.

Напомним, что доходы главы Кирова Елены Ковалевой составили 4,7 млн рублей. Зампред Гордумы Александр Востриков заработал 1,9 млн рублей.