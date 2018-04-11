Fitch и Moody's отозвали рейтинги РУСАЛа Олега Дерипаски

Международные рейтинговые агентства Fitch и Moody's отозвали рейтинги компании РУСАЛ миллиардера Олега Дерипаски. Это связано с санкциями США, введенными против компании 6 апреля.



На момент отзыва долгосрочный рейтинг дефолта эмитента компании у Fitch был на уровне «BB-», краткосрочный РДЭ — на уровне «B». Корпоративный рейтинг РУСАЛа у Moody's был на уровне «Ва3», а рейтинг вероятности дефолта — «Ва3-PD».

Напомним, Минфин США ввел обещанные санкции в пятницу, 6 апреля, против 38 российских бизнесменов, а также официальных лиц и компаний. В РУСАЛе предупредили, что введенные санкции могут привести к техническому дефолту. После этого акции компании подешевели почти на 50%.