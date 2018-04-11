Матч «Рубин» — «Уфа» перенесли на 7 мая

Матч 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между казанским «Рубином» и «Уфой» перенесен с 6 на 7 мая.

«В связи с необходимостью проведения спортивных тестовых мероприятий на стадионах, предназначенных для матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в полном объеме, Министерство спорта Российской Федерации и оргкомитет «Россия-2018» обратились в Премьер-лигу с просьбой внести изменения в график игр», — передает пресс-служба РФПЛ.

Время начала игры будет сообщено дополнительно.

Напомним, 7 апреля казанский «Рубин» обыграл в домашнем матче грозненский «Ахмат». Матч 25-го тура чемпионата России по футболу закончился со счетом 3:2.