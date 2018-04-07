Противнице строительства МСЗ Никифоровой присудили штраф в размере 10 тысяч рублей

Вахитовский районный суд Казани присудил Ирине Никифоровой штраф в размере 10 тыс. рублей по статье 20.2 часть 5 за репост сообщения о митинге 7 апреля на свою страницу «ВК».



В Telegram-канале активистов, выступающих против строительства МСЗ, говорится, что на сход в Осиново пришли более 500 человек, чтобы выразить протест против строительства мусоросжигательного завода. Из-за того, что власти не разрешили митинг, граждане пришли без плакатов.

Ранее в МВД РТ сообщили, что задержания Ирины Никифоровой, которая активно выступает против строительства МСЗ, не было, ей вручили повестку с требованием явиться 7 апреля в отдел полиции на Япеева.

Напомним, что 6 апреля утром были задержаны две активистки движения против строительства МСЗ Гульназ Смирнова и Гузель Халилова. Дело Халиловой будет рассматриваться в понедельник, а Смирнову оштрафовали на 10 тыс. рублей за призывы на несогласованный митинг.