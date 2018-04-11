В Татарстане пресекли незаконное изготовление медицинских изделий

Житель Татарстана незаконно реализовал товар на сумму более 3 млн рублей. Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что в пригороде Казани генеральный директор одного из обществ с ограниченной ответственностью с целью сбыта организовал производство изделий медицинского назначения», — передает пресс-служба МВД по Татарстану.

Силовики изъяли стоматологические медицинские изделия, в том числе круги алмазные зуботехнические, полоски и головки алмазные стоматологические.



На основании собранных материалов СУ СКР по РТ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 235.1 УК РФ «Незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий».

Ранее сотрудники МВД задержали серийных налетчиков на банкоматы Татарстана.