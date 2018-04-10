МВД задержало серийных налетчиков на банкоматы Татарстана

Жители Татарстана шесть раз пытались украсть деньги из банковских терминалов в четырех районах республики, но так и не смогли добраться до денег.



Сотрудники МВД Татарстана 5 апреля задержали подозреваемых в серии налетов на банкоматы в Чистопольском районе. Двое жителей республики из сел Пестрецы и Чистопольские Выселки повредили шесть банкоматов в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Верхнем Услоне и Васильево.

«Во всех случаях злоумышленники выбирали наружные банкоматы, расположенные, как правило, на улицах с небольшой проходимостью. Нападения происходили ночью. Вскрыв защитный кожух терминала, подозреваемые добирались до его электроники, справиться с которой не могли», — сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по ст. 30, ч. 3 ст.158 УК РФ (покушение на кражу). В ходе обысков сотрудники МВД изъяли самодельное приспособление, при помощи которого злоумышленники вскрывали банкоматы, электронное устройство для подключения к терминалу, флеш-накопители со специальными программами, радиостанции.

Ранее сообщалось, что в 2017 году мошенники пытались похитить с карт жителей Поволжья более 40 млн рублей.