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В Самаре стоимость жилья на вторичном рынке выросла за месяц на 3,7%

16:52, 11.04.2018
В Самаре стоимость жилья на вторичном рынке выросла за месяц на 3,7%
Фото: pixabay.com

Средняя удельная цена на вторичном рынке жилья в Самаре выросла за месяц на 2056 рублей, или 3,7%. Об этом сообщается в исследовании Самарского областного фонда жилья и ипотеки.

При этом по отношению к марту прошлого года анализируемый показатель уменьшился на 5 552 рубля, или 8,71%. Средняя удельная цена за 1 кв. м общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке Самары в марте 2018 года составила 58 156 рублей.

Максимальная средняя цена 1 кв. м. жилья зафиксирована у двухкомнатных «элиток» в Ленинском районе города — 103 802 рубля, а минимальная — у однокомнатных «сталинок» в Куйбышевском районе — 29 729 рублей.

Исследование Самарского областного фонда жилья и ипотеки основано на мониторинге 4017 предложений, опубликованных в марте 2018 года в открытых источниках.

Отметим, что, по данным федерального портала «МИР КВАРТИР», Самара занимает 30-е место среди крупных городов России по стоимости квартир в новостройках по итогам I квартала 2018 года. Средняя цена кв. м составила 48 518 рублей.

АналитикаНедвижимость
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