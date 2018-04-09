Саратов вошел в число городов России с самыми дешевыми квартирами в новостройках

Саратов занял 65-е из 69 мест среди крупных городов России по стоимости квартир в новостройках по итогам I квартала 2018 года. Об этом сказано в исследовании федерального портала «МИР КВАРТИР».

Средняя стоимость кв. м в столице Саратовской области по итогам трех месяцев нынешнего года составила 33011 (+3,3% по сравнению с прошлым кварталом). Средняя стоимость квартиры выросла на 2% — до 2 млн 19 тысяч 286 рублей.

Среди крупных городов Приволжского федерального округа в рейтинг попали Нижний Новгород (11), Казань (12), Уфа (16), Пермь (22), Самара (30), Набережные Челны (32), Ижевск (34).

Кроме того, в списке значатся Саранск (35), Пенза (38), Чебоксары (42), Киров (44), Ульяновск (55), Тольятти (56), Оренбург (57).

Самые дорогие квартиры в новостройках продаются в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Владивостоке и Московской области.

Примечательно, что в рейтинг не попала столица Марий Эл — Йошкар-Ола.

Напомним, что ранее «Реальное время» подробно анализировало рынок новостроек Нижнего Новгорода, Самары и Уфы.