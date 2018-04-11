Эксперты «АК БАРС» Банка поделятся секретами финансовой грамотности

ПАО «АК БАРС» Банк примет участие в лектории Open Space Market, который состоится в Казани 14—15 апреля 2018 года на территории Казанского ипподрома.

Эксперты лаборатории «Ак Барс Цифровые Технологии» — руководитель проектов Лиана Гареева и редактор блога о финансовой грамотности Екатерина Чеботарева поделятся секретами финансовой грамотности в повседневной жизни.

14 апреля, в 14.00, состоится лекция Екатерины Чеботаревой «Как избавиться от психологии бедности, если живешь от зарплаты до зарплаты» (6+). Она расскажет, что такое психология бедности и как она проявляется, как простые основы финансовой грамотности влияют на благополучие, о способах преодоления психологических барьеров, а также даст подборку полезной литературы на эту тему.

15 апреля, в 16.00, Лиана Гареева расскажет о простых уроках экономии бюджета в повседневной жизни и в путешествиях (6+). Как экономить деньги на услугах красоты, ЖКХ и транспорте, где и как выгодно покупать, вернуть или сэкономить деньги, организовать самостоятельное путешествие — подобрать страну, отели, билеты и транспорт и многое другое.

Open Space Market (0+) — регулярное развлекательное городское событие, объединяющее людей творчества, искусства и моды. Целью мероприятия является продвижение молодых и талантливых российских дизайнеров и креативных проектов в сфере услуг.

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