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Мэр Саранска о просьбах жителей проверить ТЦ: «У меня нет таких полномочий»

14:24, 11.04.2018 1
Мэр Саранска о просьбах жителей проверить ТЦ: «У меня нет таких полномочий»
Фото: скриншот видео youtube.com

Сегодня мэр Саранска Петр Тултаев на очередной сессии Городского совета рассказал, что к нему поступали просьбы жителей города проверить торговые центры. Он отметил, что понимает озабоченность граждан, но как чиновник ничего не может предпринять.

«У меня нет таких полномочий. Я не могу внезапно учинить проверку торговой точки вместе с подчиненными. Если вижу неполадки, то только как гражданское лицо, как и все остальные люди, могу указать на них начальству ТЦ. А люди часто требуют закрыть заведения. Но это полномочия Роспотребнадзора, пожарной инспекции и суда. А не главы муниципалитета. Поэтому не нужно нападать на мэров!» — цитирует Тултаева «Главный региональный».

Напомним, прокуроры и сотрудники МЧС проводят проверки в торгово-развлекательных центрах регионов России из-за пожара в кемеровской «Зимней вишне», в котором погибли 64 человека.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11 апр
    Интересно, он в кресле мэра муниципального образования что делает тогда?
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