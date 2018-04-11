Мэр Саранска о просьбах жителей проверить ТЦ: «У меня нет таких полномочий»

Сегодня мэр Саранска Петр Тултаев на очередной сессии Городского совета рассказал, что к нему поступали просьбы жителей города проверить торговые центры. Он отметил, что понимает озабоченность граждан, но как чиновник ничего не может предпринять.

«У меня нет таких полномочий. Я не могу внезапно учинить проверку торговой точки вместе с подчиненными. Если вижу неполадки, то только как гражданское лицо, как и все остальные люди, могу указать на них начальству ТЦ. А люди часто требуют закрыть заведения. Но это полномочия Роспотребнадзора, пожарной инспекции и суда. А не главы муниципалитета. Поэтому не нужно нападать на мэров!» — цитирует Тултаева «Главный региональный».



Напомним, прокуроры и сотрудники МЧС проводят проверки в торгово-развлекательных центрах регионов России из-за пожара в кемеровской «Зимней вишне», в котором погибли 64 человека.