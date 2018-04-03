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Трамп признался, что жестко обходится с Россией, но хотел бы с ней поладить

21:27, 03.04.2018
Трамп признался, что жестко обходится с Россией, но хотел бы с ней поладить
Фото: wikipedia.org

На встрече с лидерами стран Балтики президент США Дональд Трамп заявил, что жестко ведет себя по отношению к России, но хотел бы наладить с ней диалог.

«По всей видимости, никто не был более жестким к России, чем Дональд Трамп. Но если бы мы поладили с Россией, это было бы хорошо, а не плохо. И все соглашаются с этим, кроме очень глупых людей», — цитирует Трампа «РИА Новости».

По его словам, доказательством тому, что США действуют жестко и независимо, могут быть поставки США нефти и газа за рубеж, чего «Россия не хочет».

Ранее стало известно, что во время телефонного разговора с Владимиром Путиным Трамп сам предложил ему провести встречу в Вашингтоне.

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