Прокуратура внесла представление министру строительства Нижегородской области

Прокуратура Нижегородской области внесла представление министру строительства региона Алексею Сырову за нарушения порядка рассмотрения обращений граждан. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

В ходе проверки выяснилось, что через государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства в 2017-м и 2018 году в Министерство строительства поступило 28 обращений от нижегородцев. На 19 из них ответы до сих пор не даны, сведения об их рассмотрении также не размещены.

В связи с этим прокуратура Нижегородской области внесла министру строительства Алексею Сырову представление. Сейчас оно находится на рассмотрении.

Сыров Алексей Владимирович родился 19 августа 1972 года в Нижнем Новгороде. С 2010-го по 2017 год работал в Инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области. С февраля 2017 года стал замминистра строительства, а с 23 марта — министром строительства Нижегородской области.

