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В Татарстане повторно выставили на торги недостроенный рыбоводный завод за 77 млн рублей

12:37, 11.04.2018 3
В Татарстане повторно выставили на торги недостроенный рыбоводный завод за 77 млн рублей
Фото: commons.wikimedia.org / Vadim Indeikin

Конкурсный управляющий ООО «Чулман» повторно выставил на торги недостроенный рыбоводный завод, расположенный в Рыбно-Слободском районе Республики Татарстан. Об этом сказано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Лот начальной стоимостью 77 млн рублей представляет собой участок земли с недостроенным рыбоводным заводом по выращиванию осетровых видов рыб. Степень готовности предприятия составляет 80%. На земельный участок действует право аренды сроком на 49 лет.

Вторым лотом на аукцион выставлены права аренды на земли населенных пунктов в Шумковском сельском поселении Рыбно-Слободского района республики. Площадь одного из участков составляет 72617 кв. м, другого — 15432 кв. м. Договор аренды заключен в 2012 году на 49 лет. Начальная цена лота — 810 тыс. рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 23 апреля 2018 г. по 1 июня 2018 года. Местом проведения торгов является электронная площадка «Аукционный тендерный центр».

Предыдущие торги по лотам были признаны несостоявшимися, так как на участие в конкурсе не поступило ни одной заявки.

Напомним, что строительство рыбоводного завода началось еще в 2012 году. Заказчиком объекта выступило ООО «Чулман», которое учредили родственники главы — Фарида Гайнутдинова, сын главы района Ленар Валеев.

На начальном этапе «Чулман» пытался прокредитоваться в «Россельхозбанке» на 215 млн рублей, в качестве залога предоставив здание муниципального спортивного комплекса с бассейном «Дельфин». Возглавляла комплекс супруга главы района Рамзия Валеева.

Недвижимость Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 11 апр
    Муратовская затея опять провалилась... Сейчас приступил построить новый рыбный завод, романтику везде дорога и почет
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    Анонимно 11 апр
    а потом аукцион с одним участником? ))
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  • Анонимно 11 апр
    Как все удащно у них в ауле -супруга,сын,дочка и родственница главы района в этом мутном бизнесе. А в залог за кредит в 215млн, легко отдали здание муниципального,т.е. народного спорткомплекса!?!
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