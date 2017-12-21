Власти Рыбной Слободы: «К сожалению, от нарушений нам пока уйти не удалось»

Первая официальная реакция одного из героев «зеленой папки» Минниханова

В распоряжении редакции «Реального времени» оказалось заявление пресс-службы Рыбно-Слободского района по поводу опубликованных «в ряде СМИ» статей, «посвященных… району РТ, а также главе района Ильхаму Валееву». Публикуем фрагменты заявления с нашими комментариями.

Правда, выглядит это заявление скорее как объяснительная главы — и в адрес не СМИ, а соответствующих структур, инициировавших проверки деятельности местных властей с признаками коррупции. Впрочем, и последним объяснение, несомненно, уже дано.

В документе с ходу заявляется: «факты, представленные в опубликованных тестах (видимо, текстах, — прим. ред.), являются устаревшими». Однако в конце заявление уже противоречит самому себе: «Что касается нарушений при приватизации муниципального и госимущества. К сожалению, от нарушений нам пока уйти не удалось. Но руководство района уделяет большое внимание, чтобы устранить их из практики работы муниципальных служащих».

«Реальное время» писало о двух крупных эпизодах не совсем понятной деятельности главы. Первый из них — передача земельного участка площадью 5 тыс. кв. м в аренду супруге Ильхама Валеева с разрешением построить на нем жилье и последующей продажей ей этого участка аж за 304 рубля. Позже участок прирос еще 12 сотками, принадлежащими району. Кроме того, семейное домовладение умудрилось выйти и на территорию реки, перекрыв доступ к речке Бетьки (на этом месте был обустроен плавучий пирс).

Заявление пресс-службы выглядит скорее как объяснительная Ильхама Валеева. Фото ribnaya-sloboda.tatarstan.ru



Что же из этого «устарело»? Цитируем заявление пресс-службы: «Супруга главы района Рамзия Валеева на праве собственности владеет 5909 кв. м земли в деревне Полянка, где занимается личным подсобным хозяйством. Имело место неправильное оформление документации на землю, но это было исправлено год назад. Арендная плата за участок составила более 10 000 рублей, такая ставка определена исходя из постановления кабинета министров Республики Татарстан от 19.03.2015 №168. При застройке этого участка был возведен забор и плавучий пирс на реке Бетьки. К настоящему моменту забор убран, проход к берегу для всех желающих свободен, а плавучий документально пирс оформлен (так в тексте, — прим. ред.). 3 марта 2017 года заключен договор аренды водного участка с Нижне-Волжским бассейновым водным управлением сроком на 10 лет».

Покупка 50 соток за 304 рубля, таким образом, никак не прокомментирована. Происхождение дополнительных 900 кв. метров земли на участке косвенным образом объяснено («имело место неправильное оформление документации на землю, но это было исправлено год назад»), а остальных трехсот — нет.

Вторым «кейсом» было строительство рыбоводного завода, начавшееся еще в 2012 году и обеспеченное 73 млн рублей федеральных денег и 20 млн — республиканских. Заказчиком объекта выступило ООО «Чулман», которое учредили родственники главы — Фарида Гайнутдинова, сын главы района Ленар Валеев. После того, как в районе поработали ревизоры из Казани, Ленар Валеев вышел из числа учредителей, но остался директором.

Но самое интересное было дальше. На начальном этапе «Чулман» пытался прокредитоваться в «Россельхозбанке» на 215 млн рублей, в качестве залога предоставив здание муниципального спортивного комплекса, то есть объекта социального назначения. Возглавляла комплекс… опять-таки Рамзия Валеева.

Факт реагирования местных властей на публикации в СМИ не может не радовать. Однако качество объяснений оставляет желать лучшего. Фото park.tatar



Эти факты в заявлении пресс-службы тоже как-то опустили: «Строительство рыборазводного завода в районе не удалось завершить в планируемые сроки, но это не означает, что проект закрыт. Завод находится на стадии конкурсного производства, для оценки и дальнейшей продажи через аукцион, чтобы найти инвестора. Родственники главы района Ильхама Валеева к этой процедуре отношения не имеют. На первых порах сын главы района Ленар Валеев руководил заказчиком строительства завода ООО «Чулман». На данный момент он в этой компании не работает».

Сам факт реагирования местных властей на публикации в СМИ не может не радовать. Однако качество этого «я сейчас все объясню» оставляет желать лучшего.