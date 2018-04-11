Управляющий «ФОНа» потребовал признать недействительной сделку с «Савиново» и «Гранд-Строй»

Конкурсный управляющий ЗАО «ФОН» подал заявление в Арбитражный суд Республики Татарстан о признании недействительными ряда сделок застройщика. Об этом сказано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Речь идет о признании недействительным договора перевода долга от 18.01.2016 года, который заключен между «ФОНом» ООО «Савиново» и ООО «Гранд Строй».

Также конкурсный управляющий «ФОНа» требует признания недействительной сделки компании с застройщиком ООО «Казан».

Отметим, что ООО «Савиново» (управляло одноименным торговым комплексом) и ООО «Казан» (строительная компания) находятся в стадии ликвидации.

Напомним, что в октябре прошлого года торги по долгам «ФОНа» к «Савиново», которые включали права требования на 2,5 млн рублей и трансформаторную подстанцию, были признаны несостоявшимися.