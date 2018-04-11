Прокуратура Удмуртии потребует закрыть ТРЦ «Спутник» в Можге

Прокуратура Удмуртии выявила нарушения требований безопасности в ТРЦ «Спутник» в Можге. Ведомство потребует закрыть торговый центр.

Сейчас прокуратура подготовила иск о запрете деятельности ТРЦ, пишет «ФедералПресс».

По данным надзорного ведомства, в здании отсутствует противопожарная сигнализация и системы оповещения о ЧС. Также полы покрыты горючими материалами. Пути эвакуации не обозначены.

Напомним, что проверки в торговых центрах начались по всей стране после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя Вишня», завершившегося трагической гибелью 64 человек.

Глава Удмуртии Александр Бречалов пригрозил закрыть небезопасные ТЦ в начале апреля. Правительство республики приняло решение выдавать торговым центрам паспорта безопасности.



