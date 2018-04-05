Власти Удмуртии начнут выдавать паспорта безопасности крупным торговым центрам

Правительство Удмуртии решило выдавать торговым центрам республики паспорта безопасности. Их должны будут получить и другие крупные торговые объекты.

Власти региона планируют сформировать перечень всех ТЦ Удмуртии. Каждому объекту присвоят категорию безопасности «с учетом степени угрозы совершения на них террористического акта и масштаба возможных последствий», сообщает пресс-служба правительства УР.

По предварительным данным, в регионе 195 торговых центров, из них более 70 находятся в Ижевске.

В правительстве подчеркивают, что процедура будет бесплатной.

Ранее глава республики Александр Бречалов пригрозил закрыть торговые центры, не отвечающие требованиям безопасности. Проверка около 20 ТЦ выявила более 300 нарушений.