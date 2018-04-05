Власти Удмуртии начнут выдавать паспорта безопасности крупным торговым центрам
Правительство Удмуртии решило выдавать торговым центрам республики паспорта безопасности. Их должны будут получить и другие крупные торговые объекты.
Власти региона планируют сформировать перечень всех ТЦ Удмуртии. Каждому объекту присвоят категорию безопасности «с учетом степени угрозы совершения на них террористического акта и масштаба возможных последствий», сообщает пресс-служба правительства УР.
По предварительным данным, в регионе 195 торговых центров, из них более 70 находятся в Ижевске.
В правительстве подчеркивают, что процедура будет бесплатной.
Ранее глава республики Александр Бречалов пригрозил закрыть торговые центры, не отвечающие требованиям безопасности. Проверка около 20 ТЦ выявила более 300 нарушений.БизнесРозничная торговляОбществоВласть Удмуртия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым