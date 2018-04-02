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Бречалов пригрозил закрыть «опасные» торговые центры Ижевска

12:37, 02.04.2018
Бречалов пригрозил закрыть «опасные» торговые центры Ижевска
Фото: realnoevremya.ru/Тимур Рахматуллин

Глава Удмуртии Александр Бречалов призвал руководителей торговых центров Ижевска устранить нарушения пожарной безопасности.

«Мы вот на неделе, с 16-го числа, подведем итоги. Коллеги, я сразу всех предупреждаю — вплоть до закрытия!» — приводит слова руководителя республики агентство «Удмуртия».

Начальник регионального главка МЧС Петр Фомин рассказал, что во всех 18 проверенных торговых комплексах нашли нарушения. Недостатки выявили в «Медведе» (11), «Талисмане» (11), «Алых парусах» (15), «Сигме» (15), «Азбуке ремонта» (12) и других, передает «Сусанин». В целом проверка обнаружила более 300 нарушений.

Бречалов на совещании также рекомендовал обратить внимание на ледовый дворец «Ижсталь». Он заметил, что в комплексе закрыто несколько эвакуационных выходов.

Напомним, что в республике также началась проверка социальных объектов. Под нее попали более 200 учреждений.

ОбществоВласть Удмуртия
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