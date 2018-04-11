СМИ назвали оружие, которое Россия и США могут применить в случае столкновения в Сирии

Журналисты оценили военную технику, которую США и Россия могут использовать, если дело дойдет до конфликта на территории Сирии.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на The National Interest, США могут нанести удары по объектам в Сирии крылатыми ракетами «Томагавк» и AGM-86, которые способны обойти российские ЗРК С-300В4 и С-400. Также у Штатов есть стелс-бомбардировщики B-2 Spirit и истребители-«невидимки» F-22 Raptor.

В ответ Россия может нанести ответный удар по базам США и их союзников на Ближнем Востоке и в Европе крылатыми ракетами Х-101, которыми вооружены бомбардировщики Ту-95 и Ту-160. Также РФ может применить крылатые ракеты «Калибр» морского базирования.

Ранее Росавиация предупредила авиакомпании о возможной опасности для полетов около Сирии.