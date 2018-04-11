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Росавиация предупредила авиакомпании о возможной опасности для полетов около Сирии

00:56, 11.04.2018
Росавиация предупредила авиакомпании о возможной опасности для полетов около Сирии
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Росавиация предупредила российские авиакомпании о необходимости уделять особое внимание при планировании полетов в районе Восточного Средиземноморья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеграмму ведомства.

«Росавиация уведомила авиакомпании соответствующей телеграммой о необходимости уделять особое внимание при планировании полетов в районе Восточного Средиземноморья и о необходимости отслеживать соответствующие NOTAM (оперативную информацию об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов, а также аэронавигационную информацию)», — сказал источник агентства в одной из авиакомпаний.

До этого Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) рекомендовало всем авиакомпаниям усилить контроль за полетами в Восточном Средиземноморье в течение следующих 72 часов из-за возможного удара ракетами по Сирии и из-за вероятных сбоев в работе навигационного оборудования.

Во вторник стало известно, что ударная группа военно-морских сил США во главе с авианосцем USS Harry S. Truman выйдет с базы в Норфолке, штат Вирджиния, и направится в Средиземное море. В состав эскадры помимо авианосца входят ракетный крейсер USS Normandy, ракетные эсминцы USS Arleigh Burke, USS Bulkeley, USS Forrest Sherman и USS Farragut, эсминцы USS Jason Dunham и USS The Sullivans, передает Stars and Stripes.

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