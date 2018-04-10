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Из Самары планируют запустить скоростную электричку до Казани

16:32, 10.04.2018 3
Из Самары планируют запустить скоростную электричку до Казани
Фото: samregion.ru

В рамках комплексной программы развития транспортной инфраструктуры Самарской области планируется запуск скоростной электрички из Самары до Казани. Об этом в ежегодном послании рассказал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

«Что касается скоростного железнодорожного сообщения Самара — аэропорт Курумоч — Тольятти, то в перспективе его планируется продлить до Димитровграда и Ульяновска, а затем и до Казани. Это создаст предпосылки и для развития межрегиональной агломерации», — цитирует Азарова 63.ru.

Строительство скоростной железной дороги от Самары до Тольятти оценивается в 7,5 млрд рублей. В 2016 году Китайская железнодорожная корпорация подписала соглашение с властями Самарской области об инвестировании в создание железнодорожной магистрали.

Ранее в рамках послания Дмитрий Азаров сообщил, что в Самаре в 2018 году отремонтируют 45 улиц.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 10 апр
    какая нафиг агломерация, если между городами пустяри без инфраструктуры? в России даже Москва - не полноценная агломерация, какие тут Самары и Казани
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  • Анонимно 10 апр
    Теперь важно, чтобы такие "хотелки" стали реальностью ( тоже мне Просветление..). Я лично хотел такой электрички ещё в восьмидесятые годы, когда приходилось ездить в Самару.. А Татарстану надо строить прямую ж/д Казань- Наб.Челны. Эффект и для прилегающих районов будет колоссальный.
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  • Анонимно 11 апр
    Ха-ха-ха! "Татарстану надо строить прямую ж/д Казань- Наб.Челны. Эффект и для прилегающих районов будет колоссальный"
    Для расптльшиков бюджета да - колоссальный эффект, а для граждан плачевный
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