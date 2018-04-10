Из Самары планируют запустить скоростную электричку до Казани

В рамках комплексной программы развития транспортной инфраструктуры Самарской области планируется запуск скоростной электрички из Самары до Казани. Об этом в ежегодном послании рассказал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.



«Что касается скоростного железнодорожного сообщения Самара — аэропорт Курумоч — Тольятти, то в перспективе его планируется продлить до Димитровграда и Ульяновска, а затем и до Казани. Это создаст предпосылки и для развития межрегиональной агломерации», — цитирует Азарова 63.ru.



Строительство скоростной железной дороги от Самары до Тольятти оценивается в 7,5 млрд рублей. В 2016 году Китайская железнодорожная корпорация подписала соглашение с властями Самарской области об инвестировании в создание железнодорожной магистрали.



Ранее в рамках послания Дмитрий Азаров сообщил, что в Самаре в 2018 году отремонтируют 45 улиц.

